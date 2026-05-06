Il Palazzo Imperiale di Pechino: a Roma in mostra artisti e artigiani dalla Città Proibita

(Teleborsa) - Manufatti eseguiti secondo le tecniche tradizionali antiche cinesi. Apre a Roma la mostra ‘Il Palazzo Imperiale di Pechino
: riprese storiche, artisti e artigiani dalla Città Proibita’. Le opere in mostra sono realizzate da maestri artigiani
attivi a partire dagli anni Settanta del XX secolo, eredi e continuatori delle tecniche tradizionali della manifattura imperiale
.
Secondo Mario Boselli,
Presidente di ICCF (Italy China Council Foundation
) si tratta di “un momento molto importante per una mostra così, perché poter mostrare qualcosa che è raramente visibile come ciò che c’è qui, è un qualcosa di abbastanza unico. Questo permette anche di capire la grande abilità cinese nel riprodurre prodotti antichi, quindi la manualità. Ed è una caratteristica che accomuna i cinesi con noi italiani, se pensiamo agli artigiani del Rinascimento.”
La mostra è organizzata in occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Museo del Palazzo Imperiale della Città Proibita
(1925 - 2025). Si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 55° anniversario
delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, contribuendo a rafforzare il dialogo culturale tra i due Paesi.
L’esposizione è sostenuta dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese e da The Palace Museum - Museo del Palazzo Imperiale della Città Proibita di Pechino, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino.
Il Museo del Palazzo Imperiale di Pechino ha sede nella Città Proibita, ufficialmente istituito nel 1925
. Esso custodisce oltre 1,97 milioni
di reperti appartenenti alle collezioni imperiali cinesi attraverso le diverse epoche storiche e rappresenta, al contempo, un fondamentale custode e continuatore delle tradizioni artigianali di corte. Negli ultimi anni, sotto la guida del principio di 'vitalità senza fine', il Palace Museum
ha intensificato il proprio impegno non solo nella diffusione, a livello internazionale, del fascino dell’artigianato tradizionale cinese, ma anche nel coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi di reinterpretazione e trasmissione creativa della cultura tradizionale. In tal modo, l’istituzione si configura oggi come una delle principali finestre attraverso cui il mondo può avvicinarsi alla civiltà cinese e alla storia del popolo cinese. I prodotti culturali e creativi del Palace Museum si sono sempre ispirati al principio fondamentale di 'ridare vita ai beni culturali'.