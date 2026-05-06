Il Palazzo Imperiale di Pechino: a Roma in mostra artisti e artigiani dalla Città Proibita





(Teleborsa) - Manufatti eseguiti secondo le tecniche tradizionali antiche cinesi. Apre a Roma la mostra ‘Il: riprese storiche, artisti e artigiani dalla Città Proibita’. Le opere in mostra sono realizzate daattivi a partire dagli anni Settanta del XX secolo, eredi e continuatori delle tecniche tradizionali dellaSecondoPresidente di ICCF () si tratta di “un momento molto importante per una mostra così, perché poter mostrare qualcosa che è raramente visibile come ciò che c’è qui, è un qualcosa di abbastanza unico. Questo permette anche di capire la grande abilità cinese nel riprodurre prodotti antichi, quindi la manualità. Ed è una caratteristica che accomuna i cinesi con noi italiani, se pensiamo agli artigiani del Rinascimento.”La mostra è organizzata in occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Museo del Palazzo Imperiale della(1925 - 2025). Si inserisce nel quadro delle celebrazioni per ildelle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, contribuendo a rafforzare il dialogo culturale tra i due Paesi.L’esposizione è sostenuta dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese e da The Palace Museum - Museo del Palazzo Imperiale della Città Proibita di Pechino, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino.Il Museo del Palazzo Imperiale di Pechino ha sede nella Città Proibita, ufficialmente istituito nel. Esso custodisce oltredi reperti appartenenti alle collezioni imperiali cinesi attraverso le diverse epoche storiche e rappresenta, al contempo, un fondamentale custode e continuatore delle tradizioni artigianali di corte. Negli ultimi anni, sotto la guida del principio di 'vitalità senza fine', ilha intensificato il proprio impegno non solo nella diffusione, a livello internazionale, del fascino dell’artigianato tradizionale cinese, ma anche nel coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi di reinterpretazione e trasmissione creativa della cultura tradizionale. In tal modo, l’istituzione si configura oggi come una delle principali finestre attraverso cui il mondo può avvicinarsi alla civiltà cinese e alla storia del popolo cinese. I prodotti culturali e creativi del Palace Museum si sono sempre ispirati al principio fondamentale di 'ridare vita ai beni culturali'.