IEG, Equita alza target price dopo primo trimestre leggermente sopra le attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 15,5 euro
per azione (dai precedenti 13,5 euro) il target price
su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che IEG ha riportato
un buon set di risultati nel primo trimestre
2026, leggermente superiore alle attese su tutti
i livelli. Nel corso della conference call, il management ha espresso fiducia sul raggiungimento della guidance
grazie al solido andamento del primo trimestre e alla buona visibilità sulla restante parte dell'anno, con l'89% dei mq a budget già venduti. Il management ha inoltre indicato come l'attuale trend operativo avrebbe consentire di conseguire risultati superiori agli obiettivi comunicati, ma che in questa fase si è preferito avere un approccio prudente alla luce del contesto geopolitico
.
Altri spunti emersi dalla call: il piano capex procede in linea con le attese
(i lavori a Vicenza saranno completati entro Vicenzaoro di settembre 2026, mentre quelli sul quartiere fieristico di Rimini inizieranno nel 2027 e termineranno nel 2030); il business congressuale è atteso recuperare
il ritardo registrato nel primo trimestre nel corso della restante parte dell'anno; la presenza internazionale di visitatori ed espositori nelle manifestazioni top-tier del gruppo continua a crescere significativamente; i nuovi eventi lanciati dal gruppo stanno registrando un ottimo riscontro in termini di partecipazione di espositori e visitatori.
Equita ha fatto un fine-tuning al modello alzando l'EBITDA 2026-27 del +1% e l'utile netto del +5%/+2%. Il target price è stato alzato sulla base di un multiplo implicito maggiore (circa 7x EV/EBITDA 2026 da 6x) giustificato da un momentum oeprativo che rimane particolarmente solido
e da una maggiore visibilità sul 2026 post risultati del primo trimestre (trimestre più rilevante per IEG).