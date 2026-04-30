Valica: EnVent conferma outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update FY25 su Valica, specializzata in servizi di mar-tech e digital advertising per i settori del turismo e Food & Wine, confermando il rating Outperform, con target price a 3,80 euro per azione (da 6,00 euro), che implica un potenziale upside del 73% rispetto al prezzo di chiusura del 28 aprile.



Nel FY25, Valica ha registrato ricavi pari a 8,6 milioni di euro (+29% YoY), sostenuti anche dal pieno contributo di Parallelozero, acquisita nel 2024. L'EBITDA si è attestato a 0,6 milioni di euro, rispetto a 1,5 milioni di euro del 2024, risentendo dell'aumento dei costi operativi legati all'integrazione di Parallelozero. L'indebitamento finanziario netto è stato di 2,6 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni di euro dell'anno precedente.



Nel corso del 2025, Valica ha evoluto la propria strategia, passando da un modello basato su contenuti informativi a esperienze più interattive e orientate all'engagement, introducendo nuovi formati video e servizi integrati di comunicazione. Sono cresciuti sia il numero di eventi sia la partecipazione complessiva, grazie all'espansione di Borgo diVino Tour, all'estensione di Fiera dei Sapori d'Italia e al lancio di Fiera dei Sapori del Sud Italia.



Nell'ottobre 2025, Valica ha acquisito il 100% di Borghi Italia Tour Network, il tour operator ufficiale de I Borghi più belli d'Italia, rafforzando l'attenzione sui piccoli centri storici e sul turismo sostenibile. Nell'aprile 2026, è stato firmato un accordo vincolante per acquisire il restante 45% di FYTUR, core business del gruppo, che ha generato ricavi per €2,4m nel FY25.

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