RiminiWellness: il gotha mondiale del benessere si incontra in Riviera

Dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini la 20ª edizione dell’evento IEG

(Teleborsa) - L’industria globale del wellness si prepara a riunirsi a Rimini per la 20esima edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale firmata Italian Exhibition Group (IEG) in programma dal 28 al 31 maggio tra la Fiera e la Riviera. Un appuntamento che si conferma piattaforma di riferimento per incontro, networking e formazione, capace di richiamare leader internazionali, federazioni, operatori e aziende e di delineare le traiettorie future del settore fitness e benessere.



A rafforzare il profilo internazionale dell’evento sarà soprattutto la scelta di Rimini come sede della prima edizione italiana del World Active Summit, in calendario venerdì 29 maggio. Il summit approda a RiminiWellness con la terza Assemblea Generale e l’elezione del nuovo Board of Directors, passaggio chiave per definire leadership e strategie della federazione nei prossimi anni. Al centro dei lavori, la promozione di uno stile di vita attivo come leva per la salute pubblica, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il giorno successivo sarà la volta del Global Fitness Leaders Meeting, vertice coordinato dalle organizzazioni REPs Polska e Poland Active, che vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da oltre 20 Paesi con l’obiettivo di definire nuovi standard internazionali della professione e favorire la mobilità dei trainer. Attesi esperti e business leader da tutto il mondo, tra cui Amy Boone Thompson e Graham Melstrand dagli Stati Uniti, Richard Beddie dalla Nuova Zelanda, Monica Marques dal Brasile, Samir Kapoor dall’India, Catherine Hanson dagli Emirati Arabi Uniti e Spencer Moore dal Regno Unito.



Ampio spazio sarà riservato anche ai temi dell’innovazione e del business, con workshop, tavole rotonde e incontri dedicati all’evoluzione dei club fitness, all’intelligenza artificiale applicata al coaching, al wellness travel, alla sana alimentazione e alle prospettive di sviluppo del mercato.



Sul fronte salute e performance, l’edizione 2026 vedrà inoltre la presenza di Isokinetic come Sports Medicine Partner. Il gruppo medico internazionale, riconosciuto come FIFA Medical Centre of Excellence, sarà protagonista con un team multidisciplinare composto da medici dello sport, fisiatri, fisioterapisti, chiropratici e nutrizionisti. Un hub pensato per la condivisione di competenze cliniche, ricerca scientifica e approcci integrati alla medicina sportiva, con un focus su prevenzione, riabilitazione e qualità della vita attraverso l’esercizio fisico.



Infine, riflettori puntati sulle nuove frontiere della riabilitazione e della performance sportiva con il Movement & Therapy Summit. L’evento, ideato dal dottore in fisioterapia e osteopata Marco Rovatti in collaborazione con Daniele Barbieri di Functional Movement System Inc., ospiterà per la prima volta in Italia due figure di riferimento del movimento funzionale, Gray Cook e Lee Burton. Un’ulteriore conferma del ruolo di RiminiWellness come crocevia internazionale di competenze, innovazione e visione nel mondo del benessere.

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