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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Giornata poco mossa per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 19 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8643. Prima resistenza a 0,8703. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8623.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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