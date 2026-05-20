DAS Assicurazioni e Meeting Lawyers lanciano l'app per la consulenza legale

La partnership tra la compagnia del Gruppo Generali e la società tecnologica spagnola introduce un servizio di assistenza legale via chat sullo smartphone

(Teleborsa) - DAS Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela legale, e Meeting Lawyers, società tecnologica spagnola attiva nello sviluppo di soluzioni legali e digitali, hanno annunciato una partnership strategica per introdurre un servizio di assistenza integrato nell'app DAS Connect. L'iniziativa amplia i canali di contatto tra assicurati e struttura legale attraverso un nuovo modello di consulenza digitale.



Il servizio consente ai clienti di entrare in contatto in tempo reale, direttamente dallo smartphone, con un team di avvocati specializzati in diverse aree giuridiche, ricevendo consulenza legale senza attese o appuntamenti. L'esperienza digitale si basa su un'interfaccia di messaggistica progettata per affiancare i canali tradizionali, senza modificare la natura della copertura assicurativa.



L'innovazione è disponibile per i clienti che hanno già acquistato e che sottoscriveranno il prodotto DAS per Te, dedicato alla tutela legale della vita privata.



"Questa partnership rappresenta un passaggio importante nel percorso di evoluzione dei nostri servizi", ha commentato Samuele Marconcini, General Manager di DAS Assicurazioni. "Da oltre sessant'anni lavoriamo per rendere la tutela legale più accessibile ed efficace. Oggi, attraverso soluzioni digitali integrate, vogliamo accompagnare i clienti anche nelle fasi iniziali del bisogno, semplificando il contatto e rafforzando il ruolo della consulenza come strumento di prevenzione attiva e di supporto quotidiano".



Sulla collaborazione è intervenuta anche Claudia Pierre, Fondatrice e CEO di Meeting Lawyers: "La partnership con DAS rappresenta la conferma che la tecnologia può rendere la consulenza legale realmente accessibile senza rinunciare alla qualità né al contatto umano". La manager ha aggiunto: "Integrare la nostra soluzione di chat nell'ecosistema di una realtà di riferimento come DAS ci permette di dimostrare che un modello di consulenza legale digitale, agile e immediata non solo è possibile, ma risponde a una reale domanda degli utenti. Inoltre, un servizio di questo tipo genera utilizzo nella vita quotidiana dell'assicurato, traducendosi direttamente in una maggiore retention dei clienti e in un legame più solido tra la compagnia e i propri assicurati. Siamo convinti che questa collaborazione segnerà un punto di svolta nel modo di intendere la protezione legale nel settore assicurativo".



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