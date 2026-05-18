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Piazza Affari: Generali Assicurazioni in forte discesa

Migliori e peggiori
Piazza Affari: Generali Assicurazioni in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sul Leone di Trieste, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Generali Assicurazioni rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia assicurativa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 37,39 Euro. Primo supporto visto a 36,85. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 36,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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