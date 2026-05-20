Disabilità: protocollo d'intesa Governo-Commercialisti

(Teleborsa) - Promuovere un’efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie è il fine del protocollo d’intesa triennale siglato tra il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, e la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.



Con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita. Nell’esercizio della professione, infatti, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.



Tra le finalità dell’accordo ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.



Il Consiglio Nazionale, infine, potrà offrire un contributo scientifico e tecnico all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND) e cooperare nell’attuazione di interventi e misure a beneficio degli ETS e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.



Le attività realizzate in virtù del protocollo potranno essere accreditate dal CNDCEC, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del DPR 137/2012, ai fini formativi degli iscritti all’albo in base al Regolamento per la formazione professionale continua approvato dallo stesso Consiglio Nazionale.

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