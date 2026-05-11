Intermodalità, Ita Airways e Italo insieme nel segno di innovazione ed efficienza

(Teleborsa) - Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, e Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italo, hanno siglato oggi un importante protocollo di intesa presso la sede della Compagnia aerea italiana di riferimento.



Il protocollo d’intesa - spiega la nota - segna non solo il lancio di un prodotto intermodale ma anche la volontà delle Compagnie di continuare a investire e sviluppare offerte integrate attraverso progetti di intermodalità concreti. L’obiettivo principale è ottimizzare un prodotto integrato, rendendo il viaggio più fluido e confortevole, e permettendo ai passeggeri di usufruire di soluzioni di trasporto coordinate e di alto livello, con tempi di attesa ridotti al minimo.





“Grazie alla partnership con ITALO aggiungiamo un ulteriore tassello nella nostra offerta di connessioni e servizi di qualità – ha dichiarato Joerg Eberhart Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways - Questa collaborazione è frutto di una visione condivisa sul futuro della mobilità e mira a offrire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio integrata e sostenibile, valorizzando l’interconnessione tra trasporto aereo e ferroviario, oltre a garantire connessioni sempre più capillari sul territorio italiano e sulle destinazioni internazionali del network di ITA Airways”.



“Prosegue il nostro investimento nell’intermodalità. Crediamo che in futuro la mobilità sia sempre più condivisa e sostenibile, per questo da anni integriamo le nostre soluzioni di viaggio in treno con altri mezzi di trasporto: prima i bus, poi le navi e a breve anche gli aerei. Con ITA Airways saremo in grado di offrire un servizio dedicato e costruito sulle esigenze dei viaggiatori, offrendo qualità, capillarità e ampia possibilità di scelta. Un’intesa che nasce da una visione strategica comune, che mette il passeggero al centro della strategia grazie a un’esperienza di viaggio sempre più efficiente, flessibile e sostenibile, in linea con i condivisi impegni ESG” ha commentato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato e direttore Generale di Italo







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