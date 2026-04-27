CNR e Comitato Italiano One Water insieme per la gestione sostenibile delle risorse idriche

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Comitato Italiano One Water (One Water Committee Italy) hanno sottoscritto oggi, presso la sede di Roma del Cnr, un Protocollo di Intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica sui temi della gestione sostenibile della risorsa idrica, della tutela degli ecosistemi acquatici e della promozione dell’approccio integrato "One Water": a siglare l’intesa il Presidente del CNR Andrea Lenzi e la Presidente del Comitato Italiano One Water, Maria Spena.



In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse idriche, l’accordo ribadisce l’impegno delle due istituzioni verso la realizzazione di azioni congiunte orientate allo sviluppo sostenibile: il Protocollo prevede, infatti, l’organizzazione di eventi, workshop e attività di disseminazione, nonché lo sviluppo di progetti e iniziative nel bacino del Mediterraneo sui temi del monitoraggio delle risorse idriche, dell’innovazione, della digitalizzazione, della prevenzione dei rischi e della qualità dell’acqua, secondo un approccio integrato che lega acqua, ambiente e salute.



Tra i primi impegni, la realizzazione del Primo Forum Euromediterraneo dell’Acqua, che si terrà a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026, promosso dal Comitato One Water in partnership con istituzioni internazionali quali l’Unione per il Mediterraneo e l’Istituto Mediterraneo dell’Acqua.



"Il CNR, attraverso la propria rete di Istituti, possiede la capacità unica in Europa di affrontare in modo integrato lo studio di acqua, mare e territorio, grazie a competenze consolidate che spaziano dalla qualità delle acque alla gestione dei bacini, dal monitoraggio degli inquinanti alla climatologia, fino allo studio degli ecosistemi, della biodiversità e dei modelli territoriali", ha dichiarato il Presidente del CNR Andrea Lenzi. "Questa alleanza, per la quale ringrazio la Presidente Spena, consentirà di mettere a disposizione di One Water competenze multidisciplinari e infrastrutture di ricerca, valorizzando anche iniziative già avviate nel Mediterraneo, come i Biodiversity Gateway del Centro NBFC, il Mediterranean Blue Living Lab Network promosso dal MUR e le piattaforme sviluppate nell’ambito di progetti europei, tra cui la missione ‘Restore our Ocean and Waters by 2030’".



La Presidente del Comitato One Water, Maria Spena si è detta "grata al Presidente Andrea Lenzi e a tutto il CNR per la firma di questo Protocollo di Intesa che arricchisce il nostro lavoro in vista del Forum Euromediterraneo dell’Acqua con gli strumenti acquisiti dalla ricerca scientifica nel campo della tutela della biodiversità marina e della risorsa idrica".



La collaborazione avrà una durata triennale.

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