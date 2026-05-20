Eventi e scadenze del 20 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 20/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Blue Design Summit 2026 - Teatro Civico, La Spezia - 3ª edizione dell'evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Clickutility Team e dal Polo Universitario della Spezia, dal tema "The Next Wave Now" per promuovere la creatività, la sostenibilità e l'innovazione nel design nautico, nello sviluppo delle zone costiere e nell'interior design attraverso conferenze, un concorso, visite tecniche e premi con la partecipazione di leader mondiali del design nautico, delle marine, degli yacht club e dell'industria della crociera (da lunedì 18/05/2026 a mercoledì 20/05/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

09:15 - IRTOP Consulting - EGM Investor Day Online - Evento organizzato da IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per favorire un incontro tra la comunità finanziaria e i vertici delle PMI quotate. Il programma prevede le presentazioni istituzionali delle società partecipanti e una tavola rotonda con investitori qualificati. Con la partecipazione di Anna Lambiase (CEO IR Top Consulting) e dei CEO, CFO e Presidenti delle aziende quotate

10:00 - Annual UNIREC 2026 - Centro congressi Assolombarda, Milano - Evento di UNIREC, Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, dal titolo "Il contributo della credit Industry alla crescita del Paese" - Dalla gestione del credito alla creazione di valore per imprese, cittadini e istituzioni. Durante la mattinata sarà presentato il 16° Rapporto Annuale di UNIREC sui dati del settore, curato da NOMISMA

10:00 - ABI - Milano - Comitato Esecutivo

10:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro dell'India - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrerà il Primo Ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi

11:00 - Presentazione della 17ª edizione del Festival del Lavoro - Palazzo INAIL del Brasini, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 17ª edizione del Festival del Lavoro, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Parteciperanno il Direttore Generale dell'INAIL, Marcello Fiori, e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Verrà inoltre presentata una ricerca dal titolo "Salute e benessere nella trasformazione del lavoro: evoluzione dei rischi e nuove sfide"

11:00 - Conferenza stampa Fideuram Direct - Bruxelles - Intesa Sanpaolo Wealth Management presenterà il lancio di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, in collaborazione con BlackRock. nterverranno, Marc Flammang (CEO, Intesa Sanpaolo Wealth Management), Francesco Lazzarini (Head of Direct Bank, Intesa Sanpaolo Wealth Management Luxembourg) e Gisele Duenas Leiva (Head of Wealth Sales for BeLux & Country Head Belgium, BlackRock)

11:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro dell'India - Villa Pamphilj, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi

15:00 - FERMERCI - Presentazione IV rapporto annuale - CNEL, Roma - Presentazione del 4° rapporto annuale di FERMERCI, un'analisi dettagliata del trasporto merci su ferro in Italia e all'estero a fronte dei nuovi mutamenti geopolitici, infrastrutturali e climatici. Interverranno il Presidente del CNEL e i massimi rappresentanti di FERMERCI e di altre associazioni ed enti del settore ferroviario e logistico

16:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Venezia - Sopralluogo tecnico presso il cantiere del nuovo stadio di Venezia del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

16:50 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Mestre - Sopralluogo tecnico presso la stazione Ferrovie dello Stato di Mestre del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

Aziende:

BPER Banca - Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci

Cloudia Research - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2025 e presa d’atto del Bilancio Consolidato al 31.12.2025 (data da definire tra il 20 e il 30 maggio)

DiaSorin - Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 che si svolgerà alle 12:30 presso il Diasorin Innovation Hub a Bresso. Dopo una breve presentazione delle piattaforme diagnostiche di Diasorin, alle ore 13:00 si terrà un incontro con il CEO Carlo Rosa e il CFO Alberto Donati

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pagamento del dividendo delle azioni - CDA: Approvazione delle informazioni Giovedì Finanziarie al 31 marzo 2026

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria

Lowe's - Risultati di periodo

Nvidia - Risultati di periodo

Urban Outfitters - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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