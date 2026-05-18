Maxi stacco dividendi a Piazza Affari: 22 blue chip pesano sul FTSE MIB per oltre l’1,5%

(Teleborsa) - Seduta ad alto impatto tecnico oggi, lunedì 18 maggio, per l’indice FTSE MIB, il principale paniere di Piazza Affari, con 22 società impegnate nello stacco del dividendo. L’effetto complessivo atteso sull’indice è pari a circa -1,51%, in una delle giornate più importanti dell’anno per la stagione delle cedole.



Le società coinvolte e le cedole distribuite

Coinvolti alcuni dei principali gruppi bancari, assicurativi, energetici e industriali italiani, tra cui Intesa Sanpaolo (saldo di 0,19 euro), Eni (0,27 euro), A2A (0,104 euro), Assicurazioni Generali (1,64 euro), Azimut (2 euro), BPER Banca (0,56 euro), Banca Monte dei Paschi di Siena (0,86 euro) e FinecoBank (0,79 euro).



Tra le altre società che staccano oggi la cedola figurano Amplifon (0,29 euro), Avio (0,14846 euro), Brunello Cucinelli (1,04 euro), Buzzi (0,70 euro), DiaSorin (1,30 euro), Inwit (0,5543 euro), Italgas (0,432 euro), Lottomatica (0,44 euro), Moncler (1,40 euro), Nexi (0,30 euro), Recordati (1,34 euro), Saipem (0,17 euro), Unipol (1,12 euro) e Tenaris (0,5106 dollari).



Perché il FTSE MIB può apparire in rosso

Lo stacco delle cedole comporta una rettifica automatica dei prezzi dei titoli: all’apertura delle contrattazioni, le azioni interessate vengono adeguate al ribasso di un importo pari al dividendo distribuito.



Di conseguenza, anche l’indice FTSE MIB registra una flessione "tecnica", legata al ricalcolo dell’indice e non necessariamente a vendite o a un peggioramento del sentiment di mercato.



Per questo motivo oggi il listino milanese potrebbe apparire in calo anche in presenza di una seduta sostanzialmente stabile dal punto di vista degli scambi e dell’andamento reale del mercato: il rosso dell’indice rifletterebbe soprattutto l’effetto matematico dello stacco dividendi sulle società a maggiore capitalizzazione.



(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)

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