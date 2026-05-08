Eventi e scadenze dell'8 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 08/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Rating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Confagricoltura - "L’Agricoltura, Il Futuro" - Triennale di Milano e Palazzo Mezzanotte - Iniziativa di Confagricoltura, in collaborazione con l'Università Bocconi, che riunirà istituzioni nazionali ed esponenti del mondo agricolo, produttivo, accademico, finanziario e industriale. Tra gli interventi previsti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Salvini, Lollobrigida, Piantedosi e Pichetto Fratin, oltre a presidenti, amministratori delegati e vertici di istituzioni, associazioni e imprese (da venerdì 08/05/2026 a sabato 09/05/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

10:00 - Deloitte "Value for Money" - Auditorium Deloitte, Roma - All'evento "Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l'industria assicurativa", di Deloitte, interverranno, tra gli altri, Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Dario Focarelli, Direttore Generale di Ania, Paola Pietrafesa, Vice Direttore Generale di Allianz e Alessandro Santoliquido, CEO di UniCredit Life Insurance

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Caserma "Felice Maritano" - Cerimonia di giuramento del 15° corso degli Allievi Marescialli Carabinieri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini alla nuova sede C.A.V. - Milano - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione della nuova sede del "C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) Buzzi" (via Lodovico Castelvetro, 22)

16:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini alla Biennale - Venezia - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, visiterà la 61ª esposizione internazionale d'arte - Biennale

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026 - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Commerzbank - Risultati di periodo

DiaSorin - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati Q1 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche consolidate relative al primo trimestre 2026

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026

Piaggio - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sanlorenzo - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026

Simone - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesmec - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wendy's - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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