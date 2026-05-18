Piazza Affari, i dividendi del 18 maggio 2026
(Teleborsa) - il 18 maggio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
A2A
ISIN: IT0001233417
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,104 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Amplifon
ISIN: IT0004056880
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,29 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Ariston Holding
ISIN: NL0015000N33
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Avio
ISIN: IT0005119810
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1485 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Azimut
ISIN: IT0003261697
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 2 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Banca Generali
ISIN: IT0001031084
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 2,2 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Banca Ifis
ISIN: IT0003188064
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,92 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Banca Monte Paschi Siena
ISIN: IT0005508921
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,86 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Bper
ISIN: IT0000066123
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,56 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Brembo
ISIN: NL0015001KT6
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Brunello Cucinelli
ISIN: IT0004764699
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,04 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Buzzi
ISIN: IT0001347308
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,7 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Caltagirone
ISIN: IT0003127930
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Caltagirone Editore
ISIN: IT0001472171
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,04 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Cellularline
ISIN: IT0005244618
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,108 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Cembre
ISIN: IT0001128047
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 2,06 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Cementir Holding
ISIN: NL0013995087
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Comer Industries
ISIN: IT0005246191
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,85 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Credem
ISIN: IT0003121677
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,75 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
De'Longhi
ISIN: IT0003115950
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,85 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Diasorin
ISIN: IT0003492391
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Directa Sim
ISIN: IT0001463063
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,6 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Dovalue
ISIN: IT0005610958
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,0923 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
E.T.S. Engineering And Technical Services
ISIN: IT0005669558
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,47 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Enervit
ISIN: IT0004356751
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,215 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,27 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Equita Group
ISIN: IT0005312027
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
ERG
ISIN: IT0001157020
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Erredue
ISIN: IT0005521247
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Fila
ISIN: IT0004967292
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,24 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Finecobank
ISIN: IT0000072170
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,79 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Garofalo Health Care
ISIN: IT0005345233
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,093 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Generali
ISIN: IT0000062072
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,64 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Ilpra
ISIN: IT0005359101
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,06 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Industrie De Nora
ISIN: IT0005186371
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,103 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Interpump Group
ISIN: IT0001078911
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,35 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Intesa Sanpaolo
ISIN: IT0000072618
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,19 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Inwit
ISIN: IT0005090300
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,5543 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Irce
ISIN: IT0001077780
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,06 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Italgas
ISIN: IT0005211237
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,432 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Italian Exhibition Group
ISIN: IT0003411417
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Lottomatica Group
ISIN: IT0005541336
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,44 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Lucisano Media Group
ISIN: IT0004522162
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,03 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Marr
ISIN: IT0003428445
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,47 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Moncler
ISIN: IT0004965148
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,4 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Mondadori
ISIN: IT0001469383
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,077 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Nexi
ISIN: IT0005366767
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Next Geosolutions Europe
ISIN: IT0005594418
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,12 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Omer
ISIN: IT0005453748
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,17 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Pattern
ISIN: IT0005378143
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,035 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Philogen
ISIN: IT0005373789
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,7 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Rai Way
ISIN: IT0005054967
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,33 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Rcs Mediagroup
ISIN: IT0004931496
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Recordati
ISIN: IT0003828271
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,71 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Reply
ISIN: IT0005282865
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,35 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
RES
ISIN: IT0005543613
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,08 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Rosetti Marino
ISIN: IT0001017851
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 3 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Saipem
ISIN: IT0005495657
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,17 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Sanlorenzo
ISIN: IT0003549422
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,05 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Sbe-Varvit
ISIN: IT0005568461
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,297 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Smart Capital
ISIN: IT0005621070
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,05 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
SOL
ISIN: IT0001206769
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,45 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Sys-Dat
ISIN: IT0005595423
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,04 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Technogym
ISIN: IT0005162406
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,38 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Tecno
ISIN: IT0005658841
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,017 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Tenaris
ISIN: LU2598331598
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,6 USD
Data di pagamento: 20/05/2026
Txt E-Solutions
ISIN: IT0001454435
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,35 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Unidata
ISIN: IT0005573065
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,01 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Unipol
ISIN: IT0004810054
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,12 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Vimi Fasteners
ISIN: IT0004717200
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Webuild
ISIN: IT0003865570
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,081 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
Webuild Rsp
ISIN: IT0003865588
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,26 EUR
Data di pagamento: 20/05/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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