Londra: andamento rialzista per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , con una variazione percentuale del 2,90%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,79 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 6,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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