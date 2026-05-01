Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
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Londra 13:44
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Londra: andamento sostenuto per DCC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per DCC
Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che avanza bene del 3,07%.
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