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New York: amplia il rialzo ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo ASML Holding
Ottima performance per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che scambia in rialzo del 5,45%.
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