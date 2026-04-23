New York: Workday in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che esibisce una perdita secca del 9,64% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Workday si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 117,7 USD. Supporto stimato a 112,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 122,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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