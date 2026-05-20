New York: giornata depressa per Intuit

(Teleborsa) - Retrocede la società produttrice di software finanziari , con un ribasso del 3,49%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della società statunitense di software è in rafforzamento con area di resistenza vista a 392,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 377,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 406,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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