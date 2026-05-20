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New York: giornata depressa per Intuit

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Intuit
(Teleborsa) - Retrocede la società produttrice di software finanziari, con un ribasso del 3,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della società statunitense di software è in rafforzamento con area di resistenza vista a 392,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 377,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 406,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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