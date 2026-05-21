New York: vendite diffuse su Intuit

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società produttrice di software finanziari , che soffre con un calo del 20,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuit , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 301,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 312,5. Il peggioramento della società statunitense di software è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 297,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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