New York: giornata depressa per Zscaler

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che mostra un decremento del 3,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Zscaler mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,8%, rispetto a -0,21% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Tecnicamente, Zscaler è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 172,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 177,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```