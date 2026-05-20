New York: giornata depressa per Zscaler
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che mostra un decremento del 3,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Zscaler mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,8%, rispetto a -0,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Tecnicamente, Zscaler è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 172,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 177,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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