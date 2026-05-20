New York: scambi in forte rialzo per ASML Holding
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ASML Holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.565,7 USD. Primo supporto visto a 1.502,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.465,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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