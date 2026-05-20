New York: scambi in forte rialzo per ASML Holding

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ASML Holding . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.565,7 USD. Primo supporto visto a 1.502,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.465,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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