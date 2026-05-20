Nexi, Eagle (Advent e Bain Capital) ha quasi azzerato la quota al 12 maggio
(Teleborsa) - Eagle, società di investimento lussemburghese controllata da fondi di private equity gestiti da Advent e Bain Capital, ha quasi azzerato la sua partecipazione in Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, al 12 maggio la quota risulta pari allo 0,007%. In precedenza, al 9 febbraio 2026, era del 3,58%.
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