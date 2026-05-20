Nexi, Eagle (Advent e Bain Capital) ha quasi azzerato la quota al 12 maggio

(Teleborsa) - Eagle, società di investimento lussemburghese controllata da fondi di private equity gestiti da Advent e Bain Capital, ha quasi azzerato la sua partecipazione in Nexi , società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, al 12 maggio la quota risulta pari allo 0,007%. In precedenza, al 9 febbraio 2026, era del 3,58%.

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