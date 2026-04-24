Smart Capital, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,05 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio, pari ad una perdita di 540.965 euro, interamente a riserva di perdite portate a nuovo.



I soci hanno anche approvato la distribuzione di un dividendo, mediante parziale utilizzo della riserva "utili portati a nuovo", pari a 0,05 euro lordi per azione, per un controvalore complessivo di 1.713.843,60 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data di stacco cedola il 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026

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