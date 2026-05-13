Bain & Company, Pierluigi Serlenga alla guida del business in Sud ed Est Europa

(Teleborsa) - Bain & Company, colosso della consulenza, ha nominato Pierluigi Serlenga Managing Partner per il Sud ed Est Europa, un'area geografica che comprende Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Polonia, con oltre 1,000 professionisti che affiancano aziende leader nei principali settori industriali e dei servizi.



In Bain da oltre 25 anni, Serlenga ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia e nel mondo, supportando grandi clienti industriali in importanti programmi di trasformazione e di sviluppo. Serlenga manterrà la responsabilità di Managing Partner dell'Italia e la leadership del settore Aerospace, Defence and Government Services a livello globale per la società di consulenza strategica.



"È un onore per me assumere la guida di quest'area così importante per Bain in Europa. Insieme con i nostri leader del Sud ed Est Europa - Ignacio Otero per l'Iberia, Dimitris Psarris per la Grecia, Onur Candar per la Turchia e Patryk Rudnicki per l'Europa centrale e orientale - metteremo a disposizione il meglio delle nostre competenze per aiutare i clienti a ottenere risultati vincenti e creare valore duraturo. Abbiamo grandi ambizioni di crescita e di sviluppo e siamo pronti a supportarli in questa fase cruciale del ciclo economico, facendo leva sul meglio delle nostre competenze ed esperienze e continuando ad investire in modo significativo sulle nostre persone e sulle nostre infrastrutture tecnologiche", commenta Pierluigi Serlenga.

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