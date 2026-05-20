Parigi: balza in avanti Legrand
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo industriale francese, in guadagno del 2,82% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 146,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 151,4. Il peggioramento del produttore di materiale elettrico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 143,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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