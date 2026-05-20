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Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand
Avanza il Gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.
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