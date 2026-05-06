Parigi: balza in avanti Legrand

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo industriale francese , che lievita del 2,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico rispetto all'indice.





Tecnicamente, Legrand è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 159,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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