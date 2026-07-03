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Parigi: positiva la giornata per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Legrand
Avanza il Gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
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