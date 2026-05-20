Stellantis e Jaguar Land Rover valutano collaborazione nello sviluppo di prodotti negli USA

(Teleborsa) - Stellantis e Jaguar Land Rover (JLR) hanno firmato un Memorandum d'intesa (MoU) per valutare opportunità di collaborazione nello sviluppo prodotto negli Stati Uniti. Le due aziende valuteranno possibili sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie, facendo leva sulle competenze di ciascuna azienda, tra loro complementari, per creare valore per entrambe le organizzazioni. L'eventuale realizzazione delle operazioni è subordinata alla sottoscrizione di accordi definitivi vincolanti.



"Collaborando con i nostri partner per sviluppare sinergie in aree chiave come prodotto e tecnologia, possiamo creare valore per entrambe le organizzazioni, restando pienamente focalizzati nell'offrire ai nostri clienti i prodotti che amano", ha affermato Antonio Filosa, Chief Executive Officer di Stellantis.



"Nel percorso di evoluzione di JLR verso il futuro, la collaborazione sarà un elemento fondamentale per cogliere nuove opportunità. La partnership con Stellantis ci consente di valorizzare competenze complementari nello sviluppo di prodotti e tecnologie, a supporto dei nostri piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense", ha detto PB Balaji, Chief Executive Officer di JLR.

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