Londra: si concentrano le vendite su Land Securities Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società immobiliare inglese , in flessione del 2,11% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Land Securities Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,893 sterline con primo supporto visto a 5,748. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,697.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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