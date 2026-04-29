Londra: si concentrano le vendite su Land Securities Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società immobiliare inglese, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Land Securities Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,893 sterline con primo supporto visto a 5,748. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,697.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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