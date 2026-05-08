Stellantis e Leapmotor espandono partnership strategica con focus sulla Spagna

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato con Leapmotor, casa automobilistica cinese, che stanno esplorando l'espansione della loro partnership strategica, attraverso una serie di iniziative sulla scia del successo iniziale della loro collaborazione.



Nell'ottobre 2023, Stellantis è diventato il singolo maggior azionista di Leapmotor, acquisendo una quota del 21% circa. Allo stesso tempo, Leapmotor International (LPMI) è stata lanciata come joint venture con Stellantis al 51% e Leapmotor al 49% con diritti esclusivi per la vendita e la produzione di prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.



Gli obiettivi sono: aumentare la produzione nello stabilimento di Stellantis a Saragozza, storico sito produttivo di Opel, dove un nuovissimo C-SUV Opel elettrico verrebbe realizzato su una nuova linea insieme al modello C-SUV B10 di Leapmotor; consentire al nuovo C-SUV Opel, prodotto a Saragozza, di beneficiare di componenti resi disponibili dall'ecosistema LPMI, per favorire la propria accessibilità economica; espandere le iniziative di acquisto congiunto di LPMI per aumentare l'accessibilità economica di Stellantis in Europa e accelerare il time-to-market per i nuovi modelli; rafforzare il futuro dello stabilimento Stellantis di Villaverde, Madrid, a cui verrebbero assegnati i futuri prodotti Leapmotor per il mercato europeo e globale, con diversi modelli prodotti nel rispetto dei requisiti del Made in Europe, con l'intenzione di trasferire la proprietà dell'impianto alla filiale spagnola di LPMI.



"Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor - un partner fidato e uno dei produttori di veicoli a nuova energia in più rapida crescita e più rispettati a livello globale - è una vera vittoria per entrambi - ha detto il CEO Antonio Filosa - Prevede un supporto alla produzione, i posti di lavoro e la localizzazione avanzata in Europa della produzione di veicoli elettrici di livello mondiale a prezzi accessibili per soddisfare le reali esigenze dei clienti. L'annuncio di oggi riflette la nostra intenzione nell'approfondire la nostra partnership e compiere un ulteriore passo verso future collaborazioni ancora più grandi".

Condividi

```