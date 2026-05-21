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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,12%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,863, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8606.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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