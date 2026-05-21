Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,12%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,863, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8606.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)