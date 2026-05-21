Milano 20-mag
49.182 0,00%
Nasdaq 20-mag
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Dow Jones 20-mag
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Londra 20-mag
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Francoforte 20-mag
24.737 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,27%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3361. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3473. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3585.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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