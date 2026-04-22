Vivendi, fatturato 1° trimestre stabile grazie a tenuta ricavi Gameloft

(Teleborsa) - Vivendi annuncia ricavi in crescita nel primo trimestre grazie alla buona performance della divisione videogiochi Gameloft, mentre pesano i risultati di deboli di Universal Music. La big francese dell'entertainment ha chiuso il primo trimestre con un fatturato pressoché 0stabile a 69,4 milioni di euro.



Tale crescita è stata trainata principalmente da Gameloft, che ha rappresentato quasi la totalità del fatturato aziendale (68,5 milioni) e registra un incremento dei ricavi dello 0,3% a cambi e perimetro costanti. Vivendi ha affermato che Gameloft è rimasta stabile in un contesto difficile, ma prevede di rilasciare due nuovi giochi nel 2026.



La divisione di lusso di Prisma Media, acquisita a marzo, inizierà invece a contribuire al fatturato a partire dal secondo trimestre del 2026.



Il NAV al 31 marzo era balzato del 7,8% a 5,2 miliardi, mentre l'indebitamento netto finanziario, rettificato per il prestito a Lagardère, era sceso a 1.660 milioni di euro al 31 marzo 2025 (prima dell'incasso di 684 milioni di euro a seguito della vendita del

15% delle azioni ordinarie di TIM a Poste Italiane ) rispetto ai 2.072 milioni di euro al 31 dicembre 2024.





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