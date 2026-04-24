Next RE, utile 1° trimestre scende a 0,17 milioni di euro. Investimenti immobiliari a 74,9 milioni

(Teleborsa) - Next RE , società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile pari a 0,17 milioni di euro, in calo dagli 0,62 milioni di euro al 31 marzo 2025; l'EBITDA è positivo per 0,19 milioni di euro (0,14 milioni di euro al 31 marzo 2025). Il Net Operating Income è pari a 0,85 milioni di euro ed include ricavi da locazione pari a 1,11 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,26 milioni di euro.



Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 74,93 milioni di euro registra un incremento di 0,08 migliaia di euro, rispetto al 31 dicembre 2025, per la capitalizzazione di costi relativi a lavori in fase di realizzazione su taluni immobili in portafoglio; nel primo trimestre del 2026 non si rilevano variazione di fair value. Il Totale Indebitamento finanziario è pari a 0,27 milioni di euro al 31 marzo 2026 e risulta pressoché in linea con il valore al 31 dicembre 2025 (0,42 milioni di euro).

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