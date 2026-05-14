Gefran, ricavi stabili e risultato netto a 3,7 milioni nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Gefran ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto positivo per 3,7 milioni di Euro, che si confronta con il risultato positivo di 4,1 milioni di Euro del primo trimestre 2025.



I ricavi si attestano a 36,3 milioni di Euro, sostanzialmente allineati rispetto ai 36,4 milioni registrati nel pari periodo 2025. Il valore aggiunto al 31 marzo 2026 ammonta ad 26,8 milioni di Euro (26,7 milioni di Euro al 31 marzo 2025).



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta positivo per 7,1 milioni di Euro, pari al 19,4% dei ricavi, rispetto ai 7,8 milioni di Euro registrati alla chiusura del primo trimestre 2025 (21,5% dei ricavi). Il Risultato Operativo (EBIT) si attesta a 5 milioni di Euro (13,7% dei ricavi) e si confronta con un EBIT pari a 5,9 milioni di Euro del primo trimestre 2025 (16,1% dei ricavi).



La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2026, è positiva e pari a 31,6 milioni di Euro, mentre il dato di fine 2025 era positivo per 32,8 milioni di Euro.

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