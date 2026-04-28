AATech, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su AATech , tech builder italiano nei servizi digitali e nei settori della transizione energetica, con target price a 1,41 euro per azione (da 1,50 euro), che implica un potenziale upside del 66% rispetto al prezzo di chiusura del 24 aprile.



Nel 2025, AATech ha riportato ricavi consolidati di 13,5 milioni di euro, con EBITDA ed EBIT negativi rispettivamente per 1,7 milioni di euro e 4,1 milioni di euro. Perdita netta di 2,5 milioni di euro, dopo 1,8 milioni di euro di dividendo incassato. Posizione finanziaria netta a 3,7 milioni di euro di debito, a seguito di 2,8 milioni di euro di aumento di capitale. Il bilancio consolidato include il pieno contributo di AATech e BIL per tutti i 12 mesi.



Management guidance per il 2027: 18-20 milioni di euro di ricavi target, con EBITDA atteso fra 5,4m-6,2 milioni di euro.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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