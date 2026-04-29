YOLO, ok assemblea a bilancio 2025

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di YOLO Group
, uno dei principali operatori italiani dell’insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha approvato oggi, in prima convocazione, il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, redatto secondo i princi`pi contabili nazionali OIC, e ha preso atto del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2025.
A livello consolidato il bilancio ha registrato una crescita a 13,6 milioni di euro (+39% rispetto al 2024) dei ricavi e una crescita a 25,8 milioni di euro (+112% rispetto al 2024) dei premi gestiti dalle piattaforme digitali del Gruppo. Nel dettaglio, i ricavi da commissioni d’intermediazione assicurativa si sono attestati a 9,7 milioni (vs. i 5,7 del 2024) e quelli da tech services a 2,1 milioni (vs. i 3,4 del 2024). I ricavi
da altre fonti si sono collocati a 0,8 milioni (vs. 0,7 milioni del 2024).
L'EBITDA
e` stato negativo per 1,1 milioni di euro, in miglioramento in valore assoluto di 0,5 milioni rispetto al 2024 e in percentuale sui ricavi (-8% vs -17% del 2024) e con un saldo positivo di 61.000 euro nel secondo semestre. L’EBITDA Adjusted (al netto dei costi non ricorrenti) ha registrato nell’anno un miglioramento di 0,6 milioni (-0,8 milioni vs. -1,4 milioni del 2024). L’incidenza sui ricavi e` pari al -6%, in miglioramento rispetto ai -14% del 2024.
Il risultato netto
consolidato e` stato negativo per 3,6 milioni (vs. 3,4 milioni del 2024), in miglioramento percentuale sui ricavi (-27% vs. -35% del 2024).
Il patrimonio netto
al 31 dicembre 2025 e` di 13,1 milioni (vs. 17,1 milioni del 2024).
L’Assemblea, alla quale ha partecipato un numero di azionisti rappresentativo del 69% del capitale sociale, ha approvato all’unanimita` sia il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 che la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 3,3 milioni di euro.