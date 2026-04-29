Milano 17:12
47.707 -0,69%
Nasdaq 17:12
27.098 +0,26%
Dow Jones 17:12
48.853 -0,59%
Londra 17:12
10.191 -1,37%
Francoforte 17:12
23.923 -0,40%

YOLO, ok assemblea a bilancio 2025

Finanza
YOLO, ok assemblea a bilancio 2025
(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di YOLO Group, uno dei principali operatori italiani dell’insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha approvato oggi, in prima convocazione, il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, redatto secondo i princi`pi contabili nazionali OIC, e ha preso atto del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2025.

A livello consolidato il bilancio ha registrato una crescita a 13,6 milioni di euro (+39% rispetto al 2024) dei ricavi e una crescita a 25,8 milioni di euro (+112% rispetto al 2024) dei premi gestiti dalle piattaforme digitali del Gruppo. Nel dettaglio, i ricavi da commissioni d’intermediazione assicurativa si sono attestati a 9,7 milioni (vs. i 5,7 del 2024) e quelli da tech services a 2,1 milioni (vs. i 3,4 del 2024). I ricavi da altre fonti si sono collocati a 0,8 milioni (vs. 0,7 milioni del 2024).

L'EBITDA e` stato negativo per 1,1 milioni di euro, in miglioramento in valore assoluto di 0,5 milioni rispetto al 2024 e in percentuale sui ricavi (-8% vs -17% del 2024) e con un saldo positivo di 61.000 euro nel secondo semestre. L’EBITDA Adjusted (al netto dei costi non ricorrenti) ha registrato nell’anno un miglioramento di 0,6 milioni (-0,8 milioni vs. -1,4 milioni del 2024). L’incidenza sui ricavi e` pari al -6%, in miglioramento rispetto ai -14% del 2024.

Il risultato netto consolidato e` stato negativo per 3,6 milioni (vs. 3,4 milioni del 2024), in miglioramento percentuale sui ricavi (-27% vs. -35% del 2024).
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 e` di 13,1 milioni (vs. 17,1 milioni del 2024).

L’Assemblea, alla quale ha partecipato un numero di azionisti rappresentativo del 69% del capitale sociale, ha approvato all’unanimita` sia il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 che la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 3,3 milioni di euro.
Condividi
```