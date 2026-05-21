Borr Drilling, uplisting su Euronext Oslo Bors a pochi mesi dal ritorno in Borsa

(Teleborsa) - Borr Drilling ha effettuato l'uplisting da Euronext Growth Oslo a Euronext Oslo Bors, dopo la quotazione sul mercato di crescita nel dicembre 2025.



Borr Drilling è un'azienda internazionale specializzata in perforazioni offshore, focalizzata sul segmento delle acque poco profonde dell'industria petrolifera e del gas. La società possiede e gestisce una moderna flotta di piattaforme di perforazione jack-up ad alta tecnologia, progettate per supportare le attività di esplorazione e produzione offshore in tutto il mondo.



All'apertura dei mercati odierni, il prezzo delle azioni era di 58,28 NOK, basato sul prezzo di chiusura su Euronext Growth Oslo del 20 maggio 2026, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 18,38 miliardi di NOK (circa 1,7 miliardi di euro) nel primo giorno di negoziazione su Euronext Oslo Bors.



"Dopo il nostro ritorno sul mercato norvegese tramite Euronext Growth, siamo lieti di compiere il passo successivo quotandoci sul mercato principale di Euronext Oslo Bors - ha detto Bruno Morand, CEO di Borr Drilling - La forte domanda degli investitori e la profonda competenza nel settore offshore a Oslo hanno supportato questa decisione. Prevediamo che la quotazione migliorerà la liquidità, amplierà la nostra base di investitori e migliorerà il nostro accesso al capitale, supportando il valore per gli azionisti nel lungo termine".

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