Comer, Storchi: potremmo fare un'altra acquisizione l'anno prossimo, mi piacerebbe in Europa

(Teleborsa) - "Potremmo mettere a piano un'altra acquisizione l'anno prossimo. Mi piacerebbe consolidarci in Europa: è la parte di mondo che sta soffrendo di più ma è anche quella che permette di ottenere risultati più veloci per la vicinanza culturale". Lo ha detto Matteo Storchi, AD di Comer Industries , in un'intervista all'Economia del Corriere della Sera.



Le ultime grandi acquisizioni di Comer, quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, sono state quella della giapponese Comtesco e della tedesca Waltersheid Powertrain.



Negli ultimi sei mesi la Borsa sta premiando il titolo, ma non è sempre stato così. "In Italia ci sono tante imprese che possono trainare l'economia e molte vorrebbero quotarsi - dice Storchi - Non lo fanno perché la Borsa è piccola e non premiante. Serve una grande Borsa europea, una fusione dei mercati che comprenda oltre ai Paesi di Euronext (Italia, Francia e Benelux) la Germania e anche la Spagna".

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