Comer, Storchi: potremmo fare un'altra acquisizione l'anno prossimo, mi piacerebbe in Europa
(Teleborsa) - "Potremmo mettere a piano un'altra acquisizione l'anno prossimo. Mi piacerebbe consolidarci in Europa: è la parte di mondo che sta soffrendo di più ma è anche quella che permette di ottenere risultati più veloci per la vicinanza culturale". Lo ha detto Matteo Storchi, AD di Comer Industries, in un'intervista all'Economia del Corriere della Sera.
Le ultime grandi acquisizioni di Comer, quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, sono state quella della giapponese Comtesco e della tedesca Waltersheid Powertrain.
Negli ultimi sei mesi la Borsa sta premiando il titolo, ma non è sempre stato così. "In Italia ci sono tante imprese che possono trainare l'economia e molte vorrebbero quotarsi - dice Storchi - Non lo fanno perché la Borsa è piccola e non premiante. Serve una grande Borsa europea, una fusione dei mercati che comprenda oltre ai Paesi di Euronext (Italia, Francia e Benelux) la Germania e anche la Spagna".
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