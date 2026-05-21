PPI Public Property Invest debutta su Euronext Oslo Bors e Nasdaq Stockholm

(Teleborsa) - PPI Public Property Invest, società immobiliare nordica specializzata nella proprietà, gestione e sviluppo di immobili a uso sociale destinati a inquilini del settore pubblico, si è quotata su Euronext Oslo Bors. Si tratta della 23esima quotazione su Euronext dall'inizio dell'anno. La società si è anche quotata al Nasdaq Stockholm.



Il suo portafoglio comprende immobili in tutta la regione nordica, con il 53% del valore di mercato del portafoglio situato in Svezia, il 29% in Norvegia, il 16% in Finlandia e il 2% in Danimarca.



La quotazione di PPI Public Property Invest fa seguito alla recente fusione tra PPI ASA e PPI AB, con PPI AB che diventa la nuova società madre del gruppo PPI.



All'apertura dei mercati di oggi, il prezzo delle azioni era di 19,29 NOK, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 18,25 miliardi di NOK (circa 1,7 miliardi di euro) nel primo giorno di negoziazione su Euronext Oslo Bors.



"Essere quotati sia su Nasdaq Stockholm che su Euronext Oslo Bors riflette la nostra identità aziendale: una piattaforma immobiliare autenticamente nordica con un portafoglio geograficamente diversificato nei mercati nordici - ha detto Andre Gaden, CEO di Public Property Invest - La quotazione a Oslo garantisce che la nostra consolidata base di investitori norvegesi possa continuare ad accedere e negoziare le azioni PPI sulla propria borsa valori, ampliando al contempo la nostra portata a nuovi investitori in tutta la regione. Siamo orgogliosi di compiere questo passo, mentre continuiamo a costruire la principale società nordica nel settore delle infrastrutture sociali".

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