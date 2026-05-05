Borsa Italiana, Fabrizio Testa confermato AD. Ok da Euronext anche ad Angelo Proni per MTS

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Borsa Italiana
, che vede Euronext
al 100% del capitale, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione
, dopo settimane di scontro sulla governance con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la quale sta cercando di ottenere una maggiore influenza all'interno della holding olandese in vista anche del rinnovo dei vertici dell'intero gruppo il prossimo anno, quando il CEO Stéphane Boujnah ha già dichiarato che non cercherà una rielezione.
All'interno del CdA sono confermati Claudia Parzani come presidente, Gianluca Garbi come vicepresidente e Fabrizio Testa
come amministratore delegato
, secondo quanto appreso da Teleborsa.
Gli altri membri del board sono Giorgio Modica
(amministratore con delega alla finanza), Andrea Perrone (subentrato a Barbara Alemanni), Stéphane Boujnah, Tatiana Rizzante, Paolo Marchesini e Camille de Perthuis.
Rinnovato anche il CdA di MTS
, piattaforma di negoziazione dei titoli di stato, con Angelo Proni
che continua a essere amministratore delegato.
Ieri il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza presentata da CDP
per bloccare il rinnovo del CdA di Borsa Italiana, con il giudice che non ha ravvisato nè i requisiti per un intervento d'urgenza nè ha valutato come manifestamente infondata la sentenza pronunciata nelle scorse settimane dal Tribunale di Amsterdam a cui la Cassa si era rivolta. CDP ha però presentato una nuova istanza, stavolta nel merito, presso il Tribunale di Amsterdam
per accertare il proprio diritto ad avviare la procedura di scelta dei vertici di Borsa Italiana e MTS, chiedendo anche la rimozione degli amministratori delle due società nominati oggi da Euronext. La conclusione della causa legale è prevista in circa 12 mesi.
Al centro delle divergenze tra Euronext e CDP, iniziate già lo scorso anno ma deflagrate negli scorsi mesi quando il CEO di Euronext Stéphane Boujnah ha deciso di tirare dritto
sulla conferma di Testa, c'è il Transaction Cooperation Agreement
firmato nel 2020 tra Euronext, CDP (che ha l'8,08% del capitale) e Intesa Sanpaolo
(1,55% del capitale), che secondo la visione del gruppo paneueopeo non prevede il ricorso a una procedura di valutazione e selezione di candidati se i vertici di Borsa Italiana vengono rinnovati. Per CDP, invece, la procedura è dovuta per ogni nuovo mandato.
Il prossimo appuntamento importante sul calendario è l'assemblea degli azionisti di Euronext in programma la mattina del 20 maggio
ad Amsterdam, dove - tra i punti all'ordine del giorno - c'è anche la riconferma di Fabrizio Testa come membro del Managing Board.