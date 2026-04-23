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CULTI Milano, Berger lancia OPA finalizzata al delisting a 19,16 euro

Finanza
CULTI Milano, Berger lancia OPA finalizzata al delisting a 19,16 euro
(Teleborsa) - Dopo il perfezionamento della cessione da parte di KME del 77,17% del capitale di CULTI Milano a Berger International, holding company di Emosia Group, quest'ultima lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria su CULTI Milano con l'obiettivo di revocare il titolo dal segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

L'offerta ha per oggetto massime 337.000 azioni, rappresentative del 10,89% del capitale sociale. Come annunciato a dicembre 2025, l'offerente riconoscerà un corrispettivo in contanti pari a 19,16 euro, che incorpora un premio pari al 42,5% rispetto al 18 dicembre 2025, pari al 31,8% rispetto alla media ponderata per i volumi nei 6 mesi precedenti e pari al 33% rispetto alla media ponderata per i volumi nei 12 mesi precedenti.
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