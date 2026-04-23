CULTI Milano, Berger lancia OPA finalizzata al delisting a 19,16 euro

(Teleborsa) - Dopo il perfezionamento
della cessione da parte di KME
del 77,17% del capitale di CULTI Milano
a Berger International, holding company di Emosia Group, quest'ultima lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria
su CULTI Milano con l'obiettivo di revocare il titolo
dal segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
L'offerta ha per oggetto massime 337.000 azioni, rappresentative del 10,89% del capitale
sociale. Come annunciato a dicembre 2025, l'offerente riconoscerà un corrispettivo
in contanti pari a 19,16 euro
, che incorpora un premio pari al 42,5% rispetto al 18 dicembre 2025, pari al 31,8% rispetto alla media ponderata per i volumi nei 6 mesi precedenti e pari al 33% rispetto alla media ponderata per i volumi nei 12 mesi precedenti.