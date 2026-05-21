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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,26% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 61.754,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,26% alle 08:20
Tokyo lievita in modo prepotente del 3,26% alle 08:20 e passa di mano a 61.754,61 punti.
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