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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care
Performance positiva per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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