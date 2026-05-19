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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
Giornata di guadagni per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata a 784,29 punti.
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