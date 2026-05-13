A2A, 60 milioni di euro in investimenti in Piemonte: più che triplicati dal 2023

Il Bilancio di Sostenibilità Territoriale

(Teleborsa) - Il Piemonte si conferma un'area strategica per A2A , con un valore economico generato di oltre 170 milioni di euro nel 2025, sotto forma di dividendi, imposte, canoni e concessioni, ordini ai fornitori, costo del lavoro ed erogazioni ad associazioni. È quanto emerso oggi dalla presentazione da parte di Fulvio Roncari, Presidente e Amministratore Delegato di A2A Ambiente, dell'ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte.



Sono 60 milioni gli investimenti in infrastrutture, quasi raddoppiati rispetto al 2024 (32 milioni) e più che triplicati rispetto al 2023 (17milioni). La quota maggioritaria è destinata all'ambiente, con 36,7 milioni di euro (+123% rispetto all'anno scorso), seguita dalla generazione di energia con 22,7 milioni. In ultimo, quasi 1 milione di euro è stato investito per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica e lo sviluppo di nuovi asset di illuminazione pubblica.



"In Piemonte il nostro impegno si traduce in investimenti e soluzioni innovative che rendono la transizione ecologica un percorso reale per le comunità che serviamo - ha dichiarato Roncari - Solo nel 2025 abbiamo generato oltre 170 milioni di euro di valore per il territorio - tra dividendi, imposte, canoni e concessioni, ordini ai fornitori, costo del lavoro ed erogazioni ad associazioni - e investito oltre 60 milioni di euro - in aumento dell'88% rispetto al 2024 - nello sviluppo e nel potenziamento delle nostre infrastrutture, con un focus sull'economia circolare".



"Attraverso i nostri impianti abbiamo contribuito a evitare 113 mila tonnellate di CO2 e a valorizzare i rifiuti come nuove risorse, recuperando oltre 200 mila tonnellate di materie prime seconde - ha aggiunto - È così che interpretiamo il nostro ruolo: supportare gli stakeholder locali con soluzioni industriali innovative, capaci di coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo economico e competitività locale".



Nel 2025, A2A - attraverso la controllata Aprica - ha consolidato la propria presenza in Piemonte, aggiudicandosi la gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana in 52 comuni nella provincia di Cuneo, parte del Consorzio SEA. Il nuovo appalto interessa un bacino di utenze di circa 160.000 residenti e prevede la gestione integrata dei rifiuti urbani per otto anni, con la possibilità di rinnovare per altri due. L'avvio dei servizi è avvenuto il 1° marzo 2026, attualmente con una squadra di 150 addetti e 130 automezzi operativi.

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