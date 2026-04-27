Da accise a piano casa: settimana cruciale in CdM

(Teleborsa) - Il governo punta a realizzare almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli. A questo mira il piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo numerosi slittamenti, approderà sul tavolo con una dotazione iniziale di poco meno di un miliardo.



La cifra è blindata (970 milioni per iniziare cui potrebbero aggiungersi fino ad 1,1 miliardi attingendo ai fondi di coesione fino al 2030) ed è scritta nero su bianco anche nell'allegato Infrastrutture presentato in settimana dall'esecutivo a corredo del Documento di finanza pubblica.



Altri interventi attesi in CdM sono, come noto, il 'pacchetto lavoro' (bonus giovani, donne, Zes, ipotesi detassazione quattordicesime) e la decisione sulla proroga o meno del taglio delle accise. Ma le risorse sono scarse e governo e maggioranza puntano, come più volte ribadito, allo scostamento di bilancio. Ipotesi che potrebbe prendere forma giovedì con la risoluzione di maggioranza sul Dfp. Anche se si registrano non poche frizioni. Ma lo scostamento a questo punto avrebbe un 'respiro' più ampio, in vista delle spese della prossima manovra. Non servirebbe certo al calo delle accise. Se non altro per i tempi di un'eventuale decisione del Parlamento.



Restano anche da nominare i vertici di Consob e Antitrust.

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