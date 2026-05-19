Intesa Sanpaolo si avvicina a 150 milioni di euro di minibond nell'Europa centro-orientale

(Teleborsa) - A quasi due anni dalla prima emissione realizzata dalla banca croata Privredna Banka Zagreb (PBZ) nel giugno 2024, il Gruppo Intesa Sanpaolo si avvicina a 150 milioni di euro di minibond collocati nell'Europa centro-orientale attraverso la Divisione International Banks, in Croazia, Slovenia, Serbia, Repubblica Ceca e Slovacchia.



La Croazia rimane il mercato più maturo con 15 emissioni per circa 81 milioni di euro, in settori che spaziano dai trasporti all'agricoltura, dalle energie rinnovabili al turismo. La Serbia ha accelerato con 5 emissioni per circa 33 milioni. La Slovenia ha debuttato a luglio 2025 con un'emissione da 10 milioni. Repubblica Ceca e Slovacchia contano 3 emissioni per 12,5 milioni.



"Ogni emissione è un tassello fondamentale per un'economia più dinamica, competitiva e sostenibile. Accompagnando gli imprenditori sui mercati dei capitali, si finanziano non solo le ambizioni attuali, ma si preparano anche i traguardi futuri, quali IPO (initial public offering), partnership internazionali e una più ampia espansione regionale", ha sottolineato Intesa Sanpaolo in una nota, evidenziando come l'iniziativa dei minibond sia passata "dall'essere un audace esperimento a diventare un campo fruttifero".

Condividi

```